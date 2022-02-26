عاجل- مصر للطيران تعلن شروط قبول حجوزات المسافرين للسعودية لأداء العمرة

جدة - نرمين السيد - وتضمن خطاب شركة مصر للطيران، الموجه إلى شركات السياحة: "ضرورة التنبيه على فنادق إقامة المعتمرين والمقدمة لخدمة الحجز باتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة مديرى محطات مصر للطيران بكل من جدة والمدينة المنورة قبل إقلاع الرحلات بـ72 ساعة على الأقل، لاعتماد حجز الحجر الصحى واتخاذ اللازم نحو تسهيل إجراءات سفر المعتمرين من المطارات المصرية".

وعن الحجر الصحى للمعتمرين أكدت سلطة الطيران المدنى، أن جميع برامج العمرة ستكون متضمنة فترة حجر صحى فى المملكة العربية السعودية تقوم بها شركات السياحة بأحد الفنادق المصرح لها بذلك، وأن شركات السياحة ملزمة بتقديم تلك الخدمة لمعتمريها بالأراضى السعودية.

وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت عن رسوم الباقات التأمينية لشركات السياحة على بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، وكيفية رد قيمة الرحلات المدرجة على البوابة فى حال إصابة معتمرين بفيروس كورونا قبل السفر أو تعليق رحلات العمرة بين مصر والسعودية.

وتضمنت شروط غرفة شركات السياحة لرد قيمة الرحلات المدرجة على بوابة العمرة المصرية الإلكترونية عدة نقاط وهى:

رد قيمة الرحلة المدرجة على البوابة وبدون تذكرة حالة إلغاء الرحلة للمعتمر بحد أقصى 50 ألف جنيه، وذلك فى حالة إلغاء الرحلة للمعتمر بسبب ثبوت إيجابية مسحة المعتمرين المدرجين على البوابة.

رد قيمة الرحلة المدرجة على البوابة وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وذلك فى حال تعليق أو إلغاء رحلات العمرة من قبل السلطات المصرية أو السعودية للمعتمرين المدرجين على البوابة والمقر سفرهم خلال 7 أيام اعتبارا من تاريخ قرار إلغاء الرحلات.

يشمل نطاق التغطية التأمينية "جدة – مكة – المدينة المنورة"، والحد الأقصى لسن المعتمر المشمول بالتأمين 85 سنة، و‏مدة التغطية التأمينية هى مدة برنامج العمرة.

فى حالة إيجابية مسحة P.C.R للمشرف المرافق للمجموعة فإنه سيتم سفر المعتمرين المرافقين له على أن يقوم الوكيل السعودى بإجراءات استقبال وتسكين المعتمرين، ويسمح للشركة باستبدال المشرف بمشرف آخر لديها للحاق بالمجموعة، وستقوم وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من إيجابية مسحة المشرف، وفى حالة ثبوت عكس ذلك ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه الشركة المخالفة.

وقالت الغرفة، إنه فيما يخص آليات تنفيذ الحجر الصحى للمعتمرين المصريين فور وصولهم إلى المملكة العربية السعودية ستكون لمـدة 3 أو 5 أيام حسب تعليمات الطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية، وتبذل الغرفة مساعيها لتسهيل وتيسير إجراءات الحجر الصحى على المعتمرين المصريين والشركات السياحية.

وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت عن تفاصيل السداد المالى للرسوم المقررة على البوابة المصرية للعمرة، للشركات المسجلة التى تستعد لتنظيم رحلة العمرة.

وأكدت الغرفة، أن الرسوم ستشمل كل من: مساهمات الشركة بصندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة "صندوق الحج والعمرة"، ‏تكلفة سفر الفريق الطبى لإنهاء الإجراءات الطبية خلال عودة المعتمرين من المملكة العربية السعودية، ‏إجراء تحليل P.C.R للمعتمر قبل عودته من المملكة العربية السعودية إلى مصر بمقر إقامته بالفندق سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، ‏إجراء تحليل ID Now COVID-19 Test عند الوصول إلى المنافذ المصرية من خلال الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة طبقا لما نصت عليه الضوابط المصرية.