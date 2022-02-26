عاجل- وزير الرى: جاهزون بكل السيناريوهات للتعامل مع أزمة السد الإثيوبى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبد العاطى، جاهزية الدولة للتعامل مع كل السيناريوهات الخاصة بأزمة السد الإثيوبى، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه.





جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية حول "آخر تطورات قضية المياه" التى عقدت اليوم السبت، بمقر وزارة الموارد المائية والرى، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور رئيس المجلس كرم جبر.

وقال وزير الرى إن الدولة تتحرك فى عدة اتجاهات سياسية وقانونية محددة فيما يخص السد الإثيوبى، لافتا إلى أن الدولة لا تعمل تحت الضغط وتكون دائما فعل وليس رد فعل.

وأضاف أن السد الإثيوبى كبير ويجب أن يكون هناك اتفاق ملزم وتبادل للبيانات وتعاون مع الجانب الإثيوبى لتحقيق المكسب للجميع، وليس العمل من جانب واحد.

ولفت الوزير إلى أن كل أجهزة الدولة تعمل فى هذا الملف كل فيما يخصه، ووزارة الرى معنية بالجزء الفنى فقط فيما يخص السد الإثيوبى، منوها إلى أن الوزارة تقوم بتوفير الاحتياجات المائية عن طريق الاستفادة من كل قطرة مياه.

وفيما يتعلق بمشروعات حماية الشواطئ، قال الدكتور عبد العاطى إن وزارة الرى درست الشاطئ من شمال سيناء إلى مطروح، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية ستؤثر على الدلتا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون غرقها.

وأضاف أن هناك خططا نفذتها وزارة الموارد المائية والرى من أعمال حماية، حيث انتهت الوزارة من مشروعات حماية فى 120 كيلومترا، كما يتم العمل حاليا فى 120 كيلومترا أخرى فى كل المناطق المعرضة للغرق فى الدلتا نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، لافتا إلى أنه لولا أعمال الحماية لغرقت العديد من المشروعات الكبرى بالمدن الساحلية.

وأوضح الوزير أن هناك مدنا تعرضت لعوامل النحر، إلا أن وزارة الرى تنفذ مشروعات حماية للحيلولة دون ذلك، وهناك مشروعات ب12 مليار دولار سيتم عرضها خلال مؤتمر (Cop27) القادم لحماية الشواطئ فى مختلف المحافظات الساحلية.

وحول ملف معالجة المياه، قال وزير الرى إن هناك ثلاثة مشروعات كبرى أقامتها الدولة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها، هى: مشروع محطة المحسمة، والتى تعالج مليون متر مكعب مياه فى اليوم، ومحطة بحر البقر، والتى تقوم بمعالجة 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم، ومحطة الحمام والتى تعالج 7.5 مليون متر مكعب فى اليوم، لافتا إلى "أننا نعانى نقصا فى المياه، مما يحتم علينا إعادة استخدام هذه المياه واستخدامها بعد المعالجة".

وفيما يتعلق بتطبيق نظم الرى الحديث، قال عبد العاطى إنه تم تحويل أكثر من مليون فدان للعمل بنظم الرى الحديثة وتطبيق الرى الذكى، مبينا أن ذلك أدى إلى تحسن نوعية الإنتاجية للأراضى الزراعية.