وتهدف الزيارة إلى الإعراب عن تضامن الاتحاد الإفريقى مع شعب وحكومة جنوب السودان، والتعرف على آخر تطورات تنفيذ اتفاق السلام المُنشط وحث الأطراف على الوفاء بالالتزامات الواردة به.
واستقبل سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، وفد مجلس السلم والأمن الإفريقى، وتطرق اللقاء إلى إجراءات تنفيذ اتفاق السلام الشامل والتحديات التى لا تزال تواجه عملية تطبيقه، كما تضمنت الزيارة أيضا لقاءات مع النائب الأول لرئيس الجمهورية، الدكتور رياك مشار، ونواب رئيس الجمهورية وأعضاء حكومة جنوب السودان وآليات مراقبة وتقييم تنفيذ اتفاق السلام المُنشط.
كما قام وفد مجلس السلم والأمن الإفريقى، بإجراء زيارة ميدانية إلى ولاية جونجلى ومنطقة بيبور الكبرى للتعرف على الأوضاع الأمنية والإنسانية على الأرض، إذ تضمنت اللقاءات ممثلى الشباب والمرأة والقيادات القبلية والمحلية هناك.
وأعرب الأهالى والقيادات عن تقديرهم للمساعدات المصرية المُقدمة للمنطقة ورغبتهم فى مساعدة مصر لهم فى التغلب على مخاطر الفيضانات المتكررة، وذلك عن طريق تطهير القنوات والمجارى المائية المحلية لمنع تجمع الفائض من المياه.
والتقى السفير المصرى على هامش الزيارة وزير الخارجية الجنوب سودانى ماييك دينج، وأعرب وزير خارجية جنوب السودان عن تقديره للعلاقات المصرية الجنوب سودانية وللدعم المصرى المقدم لجنوب السودان فى مختلف المجالات، مؤكدا تطلعه لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية جنوب السودان يعرب عن تقديره للدعم المقدم من مصر لبلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.