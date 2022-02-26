وزير خارجية جنوب السودان يعرب عن تقديره للدعم المقدم من مصر لبلاده

جدة - نرمين السيد - شارك السفير الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، فى المهمة الميدانية التى قام بها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى إلى جنوب السودان فى الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجارى.





وتهدف الزيارة إلى الإعراب عن تضامن الاتحاد الإفريقى مع شعب وحكومة جنوب السودان، والتعرف على آخر تطورات تنفيذ اتفاق السلام المُنشط وحث الأطراف على الوفاء بالالتزامات الواردة به.

واستقبل سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، وفد مجلس السلم والأمن الإفريقى، وتطرق اللقاء إلى إجراءات تنفيذ اتفاق السلام الشامل والتحديات التى لا تزال تواجه عملية تطبيقه، كما تضمنت الزيارة أيضا لقاءات مع النائب الأول لرئيس الجمهورية، الدكتور رياك مشار، ونواب رئيس الجمهورية وأعضاء حكومة جنوب السودان وآليات مراقبة وتقييم تنفيذ اتفاق السلام المُنشط.

كما قام وفد مجلس السلم والأمن الإفريقى، بإجراء زيارة ميدانية إلى ولاية جونجلى ومنطقة بيبور الكبرى للتعرف على الأوضاع الأمنية والإنسانية على الأرض، إذ تضمنت اللقاءات ممثلى الشباب والمرأة والقيادات القبلية والمحلية هناك.

وأعرب الأهالى والقيادات عن تقديرهم للمساعدات المصرية المُقدمة للمنطقة ورغبتهم فى مساعدة مصر لهم فى التغلب على مخاطر الفيضانات المتكررة، وذلك عن طريق تطهير القنوات والمجارى المائية المحلية لمنع تجمع الفائض من المياه.

والتقى السفير المصرى على هامش الزيارة وزير الخارجية الجنوب سودانى ماييك دينج، وأعرب وزير خارجية جنوب السودان عن تقديره للعلاقات المصرية الجنوب سودانية وللدعم المصرى المقدم لجنوب السودان فى مختلف المجالات، مؤكدا تطلعه لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة.