سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة

غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة ، والتى تضم عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم ، وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء فى إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل .

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة المعتمرين ، حرصت إدارة الشئون المعنوية على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية ، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر .

وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية الإجتماعية لأبنائها ، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء .