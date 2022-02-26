/681822/تداول-23-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-بموانئ-بورسعيد

أعلن المركز الإعلامي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية، السفينة «BARON» والتي يبلغ طولها 104 مترًا، وغاطس 16 مترًا لتصدير 5900 طن ملح إلى رومانيا.

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هذه الأعمال تأتي في إطار رؤية الهيئة الاقتصادية لفتح أسواق خارجية عالمية جديدة في أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا لتصدير المنتجات السيناوية عبر ميناء العريش.

تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ بورسعيد

و استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة «LMZ PLUTO» ويبلغ طولها 185 مترًا، والغاطس 11.7 متر، وذلك لتفريغ 67 ماسورة بحمولة 3344 طن لتطوير أرصفة ميناء غرب بورسعيد، واستكمال إنشاء رصيف عباس بطول ٦٧٠.٤٥مترًا، وغاطس ١٧ مترًا، ورفع كفاءة وإنشاء شبكة الطرق وأرصفتها.

وأكد البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن، بالإضافة إلى 4 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر وصول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، بالإضافة إلى سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة على الأرصفة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الإطار، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

ميناء دمياط يتداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة

هذا و أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء شهد تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21321 طنا تشمل: (2490 طن فوسفات و1794 طن رمل و7285 طن يوريا و9002 طن اسمنت كلينكر و750 طن نترات)، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34918 طنا تشمل: (7790 طن قمح و10060 طن حديد و3961 طن فول و1207 أطنان خشب زان و11900 طن ذرة).

وأكد أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات قد بلغت 150 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبطاطا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (قطن وبصل وكتان وسمسم وفول سودانى)، وفواكه ( برتقال ويوسفى وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب والكويت وروسيا وسريلانكا وكرواتيا والهند وباكستان والصين وهولندا وسلوفينيا واليونان وألمانيا.. بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 18 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 539 حاوية مكافئة.