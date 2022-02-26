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بتنسيق مع القاهرة سلوفاكيا تفتح حدودها للمصريين بأوكرانيا بدون تأشيرة

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محمود أبو بكر 0 تبليغ

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أصبحت دولة سلوفاكيا وجهة جديدة ضمن الوجهات العالمية التي يمكن للمصريين في أوكرانيا التوجه إليها في ظل الحرب المشتعلة بالأراضي الاوكرانية بعد أن توصلت السفارة المصرية مع الحكومة السلوفاكية إلي إتفاق يفضي بإستقبال المواطنين المصريين .

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كما تضمن الإتفاق الذي توصلت إليه السلطات المصرية أن تسمح سلطات سلوفاكيا بدخول المصريين القادمين من أوكرانيا بدون تأشيرة.

وطالبت السفارة المصرية في كييف المصريين الباقين حتي الآن في أوكرانيا بسرعة إرسال صور جوزات سفرهم علي رقم الطواريء الخاص بسفارة مصر في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا من أجل تسهيل دخولهم من الحدود.

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بتنسيق مع القاهرة سلوفاكيا تفتح حدودها للمصريين بأوكرانيا بدون تأشيرة

وبذلك تكون دولة سلوفاكيا قد إنضمت إلي رومانيا ومولودوفا وبلوندا ضمن الدول التي أعلنت السلطات المصرية عن إمكانية توجه المصريين العالقين في أوكرانيا إليها.

ووفقاً لمصدر مسؤول بسفارة مصر بكييف بأنه  جاري التنسيق مع جميع سفارات مصر في الدول المحيطة بأوكرانيا من أجل فتح وجهات جديدة للمصريين وبهدف تقليص مسافات سيرهم في الأراضي الأوركانية مع تقليل المخاطر المحدقة بهم.

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وفي السياق ذاته حذرت السفارة المصريية بكييف من خرق حظر التجوال الذي فرضته السلطات الأوكرانية  من الخامسة مساءً حتي الثامنة صباحاً في العاصمة محذرة من أن السلطات ستتعامل مع مخالفي حظر التجوال علي أنهم أعداء

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الجدير بالذكر أن مجموعات المصريين قد وصلوا فجرا إلي مراكز الإيواء علي الحدود الرومانية وطالبتهم السلطات المصريى بسرعة التوجه إلي بوخارست لإنهاء إجراءات عودتهم للقاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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