معلومات مهمة قبل مباراة الزمالك والوداد

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يواجه الزمالك نظيره الوداد المغرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجغابية بالمغرب، بعد التعادل في أول جولتين أمام بترو أتليتكو في القاهرة بنتيجة 2/2، وساجرادا في أنجولا 0/0.

ويرتدي الزمالك القميص الثاني الأزرق، خلال المواجهة الهامة أمام الوداد.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مركب محمد الخامس"، وبحضور جماهيري 40 ألف، بعد موافقة الاتحاد الأفريقي والجهات الأمنية في المغرب.

القنوات الناقلة

يخوض الوداد ضد الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قنواتbeIN Sports 4 HD

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الوداد المغربي

في حراسة المرمي: محمد ابو جبل

في خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش- محمود علاء

في خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور- أشرف بن شرقي

في خط الهجوم: يوسف أوباما – عمر السعيد – شيكابالا.

الحضور الجماهيري في مباراة الزمالك والوداد المغربي

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على طلب نادي الوداد المغربي بحضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان تقدم الوداد بطلب للاتحاد الأفريقي من أجل حضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك الهامة، وقُبل الطلب بالموافقة.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه – سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1-بترو أتليتكو 4 نقاط

2-الوادا المغربي 3 نقاط

3-الزمالك 2 نقاط

4-ساجرادا إسبيرانسا نقطة وحيدة.