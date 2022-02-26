/681828/رئيس-الشيشان-نهتم-أكثر-بالحفاظ-على-الأرواح-وتنفيذ-المهمات-بحرص-في-اوكرانيا

أكد رئيس الشيشان رمضان قديروف، على انتشار قواته الشيشانيه في أوكرانيا، من أجل دعم ومساندة الدولة الروسية بقيادة فلاديمير بوتين، اليوم السبت ، وياتي ذلك بعد دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثالث.

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جاء ذلك خلال تصريحات صحفيه ادلى بها، موضحا ان القوات الشيشانية جاهزة جيدا ولم تعاني من أي خسائر حيث استحوذت على مبنى عسكري اوكراني.

رئيس الشيشان رمضان قديروف:نهتم أكثر بالحفاظ على الأرواح وتنفيذ المهمات بحرص

وتابع رئيس الشيشان رمضان قديروف : "ليست المشكلة في السيطرة على مدن مثل كييف وخاركيف، لكننا نهتم أكثر بالحفاظ على الأرواح وتنفيذ المهمات بحرص، داعيا الشعب الاوكراني بلتخلص من قيادتهم.

رئيس الشيشان: الوحدات الشيشانية سوف تقوم بتدمير أي وحدة تقاتل على الجانب الأوكراني

وشدد رئيس الشيشان رمضان قديروف، على أن الوحدات الشيشانية سوف تقوم بتدمير أي وحدة تقاتل على الجانب الأوكراني، منوها ان الموظفين يؤدون مهماتهم التي وضعها القائد الأعلى للقوات الروسية.. تجمعنا كمتطوعين، ومستعدون للتوجه إلى أي مهام عسكرية لضمان أمن بلادنا وشعبنا.. لن نخذل القائد الأعلى".

الغاء متابعة حسابات كل رؤساء وقادة العالم

أفادت تقارير محلية في أوكرانيا، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قام بالغاء متابعة حسابات كل رؤساء وقادة العالم عبر تويتر وذلك في اشاره منه بانه في مواجهة غزو روسيا بشكل وحيد.

رئيس أوكرانيا بغد هذه الخطوة ظهر بـ "صفر" متابعات، وهو ما اثار دهشة الجميع.