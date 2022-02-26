«فخورين بيك ربنا يحميك».. فنانو مصر يشكرون السيسي على دعمه لـ سمير صبري

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وجه مجموعة من نجوم الفن في مصر رسالة شكر وامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التوجيه برعاية الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري ومتابعة حالته الصحية وعلاجه على نفقة الدولة.

دوت الخليج يرصد رسالة الشكر التي وجهها نجوم الفن للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد رعايته بالفنان سمير صبري.

إلهام شاهين تتوجه بالشكر للسيسي

علقت الفنانة إلهام شاهين في بوست، عبر حسابها بـ انستجرام، حيث قالت: "شكرًا سيادة الرئيس.. نحن فخورين جدًا بكل ما تفعله من أجل عزة وكرامة المواطن المصري.. ربنا يحميك ويبارك لك في كل خطواتك".

ونشر الفنان أمير كرارة بيان المهن التمثيلية عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام وعلق عليها قائلًا: «شكرًا سيادة الرئيس».

وانضمت إليهم الفنانة شيماء سيف التي نشرت بوست عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام وقالت فيه:" شكرا من كل قلبنا"

روجينا تشيد بالسيسي

ووجهت روجينا الشكر للرئيس، عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث قالت:«شكرًا فخامة الرئيس الإنسان على دعمك الكامل للفن ولشعبك، حفظ الله مصر وشعبها، وحفظك الله ووفقك دائمًا.. دوت الخليج، أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل للفنان سمير صبري».

وتقدمت الفنانة شيري عادل بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توليه مسئولية علاج الفنان الكبير سمير صبري، وكتبت شيري عادل، من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:«شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظك الله وحفظ مصر وشعبها #الرئيس_عبدالفتاح_السيسي»

المهن التمثيلية تتوجه بالشكر للرئيس السيسي

وكانت توجهت نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر، خالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري وسرعة توجيهاته لرعاية وعلاج الفنان والإعلامي القدير سمير صبري في أزمته الصحية.

وقالت فى بيان صادر عنها: "باسمي واسم جموع فناني مصر.. أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي أمر برعايته السامية للفنان الكبير سمير صبري مؤكدًا موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذي أعلن فخامته شمولهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفن في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان، دمتم سندًا وراعيًا للإبداع والمبدعين.. حفظكم الله لمصر والمصريين والله الموفق".