نشرة أخبار الفن: المهن التمثيلية توجه الشكر للرئيس السيسى على رعايته لـ سمير صبري.. وفاة والدة أمل رزق والفنانة تنعيها بكلمات مؤثرة.. وهذا رد محمود المهدي على سخرية إلهام شاهين من زوجته منة عرفة

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شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 26 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

نقابة المهن التمثيلية توجه الشكر للرئيس السيسى على رعايته لـ سمير صبري

قدمت نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر، خالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري وسرعة توجيهاته لرعاية وعلاج الفنان والإعلامي القدير سمير صبري في أزمته الصحية.

وقالت فى بيان صادر عنها: "باسمي واسم جموع فناني مصر.. أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي أمر برعايته السامية للفنان الكبير سمير صبري مؤكدًا موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذي أعلن فخامته شمولهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفن في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان، دمتم سندًا وراعيًا للإبداع والمبدعين.. حفظكم الله لمصر والمصريين والله الموفق".

وفاة والدة أمل رزق والفنانة تنعيها بكلمات مؤثرة

أعلنت الفنانة أمل رزق وفاة والدتها اليوم 26 فبراير 2022، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

نشرت الفنانة أمل رزق من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام خبر وفاة والدتها، حيث قالت:" أمي الغالية في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، والجدير بالذكر أن صلاة الجنازة ستقام في مسجد السلام ذاكر، بمدينة نصر، والدفن عقب صلاة المغرب اليوم بمقابر الأسرة.

شارك الفنانة أمل رزق متابعيها على الإنستجرام بالدعاء لوالدتها بالرحمو، ولها بالصبر والسكينة من بعد هذا الخبر المفزع.

بعد انتقادها لرفض زوجته التلامس.. زوج منة عرفة لـ إلهام شاهين:«هتغتصبي الرجالة»

فتح الفنان محمود المهدي النار على النجمة القديرة إلهام شاهين، بعد أن انتقدت تصريحات زوجته الفنانة الشابة منة عرفة حول رفضها التلامس بأعمالها الفنية.

نشر المهدي صورة لإلهام شاهين تتضمن بعض التصريحات عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسم على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "حد يضحي ويتجوزها عشان نخلص.. بعد كده هتغتصب الرجالة".