/681830/خالد-منتصر-عن-طبيب-الكركميندى-بقت-كوميديا-سوداء

علق الدكتور خالد منتصر الإعلامى والكاتب الصحفي، على واقعة طبيب الكركمين، قائلا:" الموضوع ده بقاله سنين ومكنش حد بيتحرك وكانت الملايين تضخ كل يوم فى جيوب أمثال هذا الصيدلى.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناه "Mbcمصر ".

وأشار إلي أنه نتيجة لإنعدام الثقافة الطبية لدى الأشخاص بدأ التلاعب بكلمة الأعشاب فى الطب وأصبحت أكبر مافيا فى مصر و أكبر تجارة بل وتتفوق على تجارة السلاح، مضيفا :" بتعمل أرقام كبيرة وأن رقم 2مليون ده رقم تافه جدا وممكن يكون حصيلة يومين أو تلاتة ".

خالد منتصر عن طبيب الكركمين:«دى بقت كوميديا سوداء»

وأضاف منتصر، أن بائع الكركمين كان لديه 25 مركز فى 25 محافظة ويقوم بالمقابلة من خلال شاشة.

واستنكر ممارسة الصيدلي المهنة من خلال قنوات تم شرائها قائلا:"كيف يمارس صيدلى هذه المهنة فى قنوات كتيرة جدا تسمى بقنوات بير السلم التي تعرض الأفلام المقرصنة تقريبا شريها كلها".

وعدد منتصر، الحوادث التى حدثت نتيجة لطرق علاج الصيدلي أحمد أبو النصر قائلا:"الحوادث كانت بتحصل من زمان وكنت بكتب على صفحات، بيصلنى آخرهم مريض عنده سكر ومنعه من الأنسولين الدكتور سأل عليه لقاه فى العناية ومات، وغيرها من الرسائل التي وصلت عن قرص النحل وأن أحد الأشخاص بترت قدمه بسبب قرص النحل".

واستنكر منتصر، ذهاب المرضى إليه رغم ارتفاع سعر الكشف، مضيفا:" ذهاب بعض الفنانين وأساتذة جامعة وإعلاميين مؤكد على أن الأمر لم يرتبط بالفقر ولكن الأمر يتعلق بفوبيا العلم وكراهية التفكير العلمى المنظم، فضلا عن عدم وجود تفكير نقدى وجهاز مناعة ثقافى لدى الاشخاص.