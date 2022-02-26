/681819/مش-لازم-تدفع-عشان-تشترى-أقدم-بائع-ليمون-فى-قنا-40-سنة-بشتغل-هنا-ودعوة-الناس-ليا-أهم-من-الفلوس

قدم موقع دوت الخليج بث مباشر مع أقدم بائع ليمون في شوارع محافظة قنا العم عبدالموجود القناوي يبلغ من العمر 72 عاما، يفترش الطرقات منذ سنوات، تخصص فى بيع هذا النوع فقط، حتى أصبح قبلة الباحثين عن فاكهة الغلابة فى محافظة قنا.

يستيقظ العم عبدالموجود عبدالكريم الشهير " عبدالموجود القناوي " في الساعة الثالثة فجرا يبدأ رحلته مع فاكهة الغلابة، يبدأ فى تزيين بضاعته، أيضاً يقوم بتريتب المكان، يضع التسعيرة وينتظر ضيوفه، بملامح تعبر عن أصالة الشعب المصري، وابتسامته المعهودة يستقبل العم “عبد الموجود” زبائنه يومياً، بدأ بائع فاكهة الغلابة بـ قنا حديثه لـ”دوت الخليج” قائلاً: “40 سنة بشتغل الشغلانة دى، والناس بتحب تشتري منى”، مشيراً إلى أنه تميز فى بيع منتج الليمون بسبب أسعاره البسيطة واقبال المواطنين عليها، لافتاً إلى أنه يبحث دائما عن المنتجات الطازجة لتقديمها إلى الزبائن.

“أنا أب لـ 6 أطفال، وبتمنى أشوفهم أحسن منى” كانت تلك الرسالة التى أكد العم “عبد الموجود” حرصه على تقديمها، صمت لحظات، راح ينادى بصوته المعروف على بضاعته، استقبل خلال دقائق بسيطة العديد من الزبائن، انقطع الحديث بيننا ولكنه استمر في حديثه مع فاكهة الزبائن، دقائق بسيطة انتهى خلالها من لقاء ضيوفه ثم عاد إلينا مجدداً قائلاً: ”عارف إن الأسعار غالية، وبحاول أخفف على الناس” “ مش لازم تدفع” جملة وقعت على مسامعنا أثناء حديث دار بين بائع فاكهة الغلابة وبين أحد ضيوفه، لفت بائع فاكهة الغلابة انتباهنا إلى مبادرة بسيطة قدمها لأهالى محافظة قنا، ليعود إلى حديثه قائلاً: “مش بندقق مع الغلابة إحنا لازم نستحمل بعض”.

بائع فاكهة الغلابة بـ قنا “متخافوش من الرزق”

أوصى العم عبد المواجود الشباب بضرورة السعى، لافتاً إلى أنه مستمر فى عمله منذ سنوات عديدة، مشيراً إلى أن الهدف من السعى هو الحصول على الرزق بالحلال، مشيراً إلى أنه سعيد بما يقدمه من أجل البسطاء رغم عمله بمجال بسيط.

“أنا بحب الناس تدعيلى، ومش عايز أكتر من كده”، أنهى بائع فاكهة الغلابة حديثه لنا بتلك العبارة، لافتاً إلى أنه مستمر فلاى تقديم المساعدات للبسطاء قد الإمكان.