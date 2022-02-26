/681832/الترجي-والنجم-الساحلي-يتعادلان-بدون-أهداف-في-دوري-أبطال-أفريقيا

انتهت مباراة الترجي أمام النجم الساحلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "الأولمبي حمادي العقربي"، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الترجي المباراة بهجوم كبير على النجم الساحلي، في تراجع ملحوظ للاعبي الأخير، وأضاعوا أكثر من كرة من خلال عدة هجمات خطيرة.

وأستغل لاعبوا النجم الساحلي بعض الهجمات المرتدة التي كانو يطبقوها خلال المباراة، وشكل بعض الخطورة، ولكن لم ينجحوا من التسجيل منها.

وفي الدقائق الأخيرة ضغط الترجي بقوة واضاعوا فرص خطيرة للتسجيل، ولكن نجح حارس النجم في الحفاظ على نظافة شباكه خاليه من الأهداف.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الترجي للنقطة رقم 5 بالمركز الأول، كما أرتفع رصيد النجم الساحلي للنقطة الثالثة بالمركز الثاني.

تشكيل الترجي لمواجهة النجم الساحلي

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

الدفاع: محمد أمين توغاي - هاني عمامو - زياد مشموم - أمين بن حميدة.

الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي - صابر بوغرين.

الهجوم: رشاد العرفاوي - إيوالا - كينجسلاي إيدو.

تشكيل النجم الساحلي

حراسة المرمى: على الجمل.

الدفاع: عبد الرزاق بوزارة - صلاح الغدامسي - حسين بن عيادة - غفران النوالي - الحبيب يكن.

الوسط: جاك مبي - معتز الزدام - زين الدين بوتمان - إيهاب المساكني.

الهجوم: سليمان كوليبالي.

قبل مواجهة الزمالك.. الوداد يسقط في الدوري المغربي أمام حسنية أغادير

خسر الوداد أمام نظيره حسنية أغادير بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من البطولة المغربية المحترفة.

ولم يقدم لاعبوا الوداد مباراة جيده، حيث ظهروا بشكل متواضع أمام حسنية أغادير، الذين قدموا لقاء قوي وهددوا مرمى الوداد في أكثر من كرة، وأستطاعوا حسم المباراة لصالحهم.

وأفتتح الأهداف يوسف المهري في الدقيقة 10، ثم عزز مالك سيسي بالهدف الثاني، لتنتهب المباراة بهزيمة الوداد من حسنية أغادير بثنائية نظيفة.

وتأتي خسارة الوداد قبل مواجهة الزمالك مباشرة، حيث سيستضيف الزمالك يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال افريقيا.