معلومات مهمة قبل مباراة الأهلي وصن داونز

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يضرب النادي الأهلي موعداً مع صن داونز، في تمام الساعة التاسعة على ستاد "القاهرة"، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل الجولة المضاية أمام الهلال السوداني بدون أهداف، وتأجلت له الجولة الأولى أمام المريخ لإرتباطة حينها بمباريات كاس العالم للأندية.

ويرتدي النادي الأهلي الزي الأساسي له القميص الأحمر والشورت الأبيض، في المقابل يرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: علي معلول – محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم

في خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أفشة.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر – محمد شريف – بيرسي تاو.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- المريخ 4 نقاط

2- صن داونز 4 نقاط.

3- الأهلي نقطة.

4- الهلال نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وصن دوانز عبر قناتي تايم سبورت الأرضية، و beIN Sports 4 HD.

موقف الأهلي في المجموعة

يذكر أن الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‎

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل اللقاء الماضي أمام الهلال السوداني وتأجيل أول جولة بسبب المشاركة في كاس العالم.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من لقاء وحيد، بينما يأتي صن داونز في الصدارة بأربعة نقاط.