/681838/بعد-العثور-على-جثته-داخل-مصر-من-هو-الفنان-اللبناني-جان-بيير-حداد

انتشرت منذ قليل أنباء عن وفاة فنان لبناني شهير بمنطقة الشيخ زايد، بعد أن وجد زملائه جثته داخل حمام شقته وتم إبلاغ الشرطة عن الحادث على الفور.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول الفنان جان بيير حداد

واكدت التحريات أن جان بيير تغيب عن العمل لفترة فأصاب الشك أصدقائه، وعندما وصلوا إلى منزله وجدوه قد فارق الحياة، مشيرة إلى أنه توفى نتيجة اختناقه من الغاز.

من هو الفنان جان بيير

جان بيير هو عازف لبناني، من فرقة جاز القاهرة يبلغ من العمر 36 عاما، يعمل مديرا لمطعم لبناني في منطقة الشيخ زايد، عمل في فرقة جاز في مصر وانتقل للعيش به دون اسرته، وبعد وفاته تم إبلاغ شقيقه لاستلام الجثة وأخذها لدفنها في موطنه لبنان.

جان بيير حداد

يعد الفنان جان بيير حداد مؤسس أول فرقة ميتال لبنانية تحصل على صفقة قياسية دولية ، حيث وقعوا مع شركة Stygian Crypt Productions بعد إطلاقهم لأول مرة منفردة God’s Wrath في عام 2004. ومنذ ذلك الحين ، استمروا في تأمين الصفقات الأولى في وطنهم ، حيث عُرفوا باسم ” سفراء لبنان من الموت “.

وتقوم فرقة ميتال لبنانية بإطلاق اغاني على المستوى الدولي ، وتقوم بجولة خارج لبنان ، وتصدر مقاطع فيديو موسيقية منتجة باحتراف ، واكتسبت جمهورًا مواليًا من المتابعين في جميع أنحاء العالم.

تحذيرات الدولة من تسرب الغاز

الجدير بالذكر أنه، حوادث الوفاة نتيجة تسرب الغاز باتت مستمرة وكثيرة، وتحذر إدارة الحماية المدنية بشكل دورى من تسرب الغاز لمنع حدوث الحرائق والتسرب الذى يؤدى الى وفاة المواطنين أو إصابتهم، كما تنشر تعليمات بشكل دوري أن كيفية تجنب هذه الحوادث، كما تناشد إدارة الحماية المدنية اتاخد الحيطة والحذر واتباع مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب غاز اسطوانات البوتجاز.

ولا يجب على اي مواطن أن يستهون بتلك الحوادث، وان يتبع تعليمات تجنبها على قدم وثاق، ويهتم بجميع الإرشادات الأزمة للوقاية منها، خاصة خلال الفترة الحالية التي تزاد بها تلك الحادثة لكيفية التعامل معها.