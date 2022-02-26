وفاة الفنانة جالا فهمى

توفيت منذ قليل، الفنانة جالا فهمي وهو ما أعلنه شقيقها مصطفى فهمى حيث كتب على سحابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "انتقلت الى رحمة الله اختى جالا فهمى".

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