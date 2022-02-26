كيفية تجديد ترخيص السيارة أون لاين 2022.. وشروطها

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية تجديد ترخيص السيارة أون لاين دون الذهاب إلى وحدات المرور المتواجدة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث توفر بوابة المرور الإلكترونية الكثير من الخدمات ومن ضمنها خدمة تجديد رخصة السيارة لأنه في حالة انتهاءها سوف يتعرض الشخص لتسديد غرامة ما، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل.

ما هي شروط تجديد ترخيص السيارة؟

يرغب الكثيرين من المواطنين في جمهورية مصر العربية في تجديد ترخيص السيارة الخاصة بهم ولكن لابد من توافر الشروط التالية:

ضرورة أن توفير رخصة القيادة السابقة وأيضًا صورة بطاقة شخصية غير منتهية.

لابد من تقديم أوراق تؤكد عدم وجود غرامات أو تُفيد تسديد أي غرامة.

يجب تصليح أي عُطل بالسيارة لأن في حالة وجود أي عُطل لا يُمكنك تجديد الرخصة دون إصلاحه.

ينبغي عليك الحصول على ملصق إلكتروني لكي تُجدد الرخصة.

ضرورة أن يكون لها تأمين ولا يتجاوز نوعها عن cc 2030.

في حالة توافر الشروط السابقة فيُمكنك الحصول على الرخصة في حالة ذهابك إلى وحدة المرور لاستلامها دون عائق.

كيفية تجديد ترخيص السيارة أون لاين 2022

بوابة المرور الرسمية في مصر تُقدم الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى جهة المرور لتجديد رخصة مركبة، لابد من اتباع الآتي:

الانتقال مباشرة إلى بوابة المرور في مصر.

سوف تظهر لك قائمة ماثلة أمامك ثم اختر الخدمات الإلكترونية.

أنقر على خانة تجديد رخصة السيارة وسوف تظهر أمامك شروط وأحكام لابد من الموافقة عليها.

استكمل الخطوات وأدخل البيانات المطلوبة ثم أنقر على خانة اضغط هنا وسوف تظهر لك الغرامات إن وجد.

سوف يتم نقلك إلى قائمة شهادة بها الغرامات وسوف يتم أثبات أنك قمت بتسديد كافة المستحقات.

بعد سداد كافة الغرامات سوف يظهر أمامك أقرب وحدة مرور للحصول على الرخصة، وفي حالة عدم رغبتك في الذهاب يُمكنك أدخال البيانات الخاصة بعنوانك لكي يتم توصيل الرخصة إلى منزلك بكل سهولة.

مدة سماح تجديد رخصة السيارة

قانون المرور الجديد شهد الكثير من التغيرات خلال الفترة الأخيرة ونص على المدة التي يجب تجديد الرخصة بها وهي تُعتبر بمثابة فترة سماح وهي شهر بعد الانتهاء وينبغي عليك عدم تخطي هذه الفترة، وفي حالة تجاوز الفترة المُحددة سيتم تسجيل غرامة عليك، وفي حالة تسديد الغرامة المطلوبة لابد من تقديم ما يُثبت ذلك خلال فترة السماح، ويفرض عليك بمعدل ثلث الغرامة والملصق الإلكتروني الذي يُمكنك الحصول عليه مُقابل 75 جنيه.