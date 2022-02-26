محلل سياسي بواشنطن لـ دوت الخليج: الأراضي السورية قد تشهد معارك تصفية حسابات بين الدول الكبرى

/681844/محلل-سياسي-بواشنطن-لـ-تحيا-مصر-الأراضي-السورية-قد-تشهد-معارك-تصفية-حسابات-بين-الدول-الكبرى
قال المحلل السياسي بواشنطن محمد العالم بأن الأزمة الروسية الأوكرانية ليست وليدة اللحظة وربما كانت روسيا تجهز لعملياتها العسكرية الحالية منذ أشهر .
دوت الخليج
وأوضح المحلل السياسي محمد العالم، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، بأنه يعتقد أن الجانب الروسي تعمد الدخول الي الأراضي الأوكرانية من أجل إجبار الجميع للعودة إلي طاولة المفاوضات، لافتا أن الأمور حاليا تتطور علي الأرض بما يوحي برغبة موسكو في السيطرة علي حكومة الرئيس الأوكراني والمجيء بحكومة جديدة وبالتالي تكون روسيا قد ضمنت عدم إنضمام اوكرانيا الي حلف الناتو .
محمد العالم: الساحة العربية بالطبع ستتأثر إقتصاديا وسياسيا
وحول تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، قال محمد العالم، بأن الساحة العربية بالطبع ستتأثر إقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلي أن بعض الدول العربية كمصر التي تعتمد بشكل كبير علي القمح الأوكراني.
ولفت العالم إلي أن الأزمة الأوكرانية الروسية لن تؤثر بشكل كبير سياسياً علي المنطقة العربية وذلك لعدم وجود دور مطلوب لأي من الدول العربية بهذه الأزمة في الوقت الحالي .
وتطرق العالم، إلي تصفيات الحسابات بين القوي الكبري بالأراضي العربية قال محمد العالم بأن الأراضي السورية قد تشهد معارك تصفية حسابات بين الدول الكبرى علي أراضيها كما كان بالسابق، لافتا إلى أنها لن تكون بالصورة التي كانت عليها بالسابق نظرا لوجود حكومة سورية حالية مساندة من بعض القوي الإقليمية والدولية بالإضافة إلي محاولة النظام السوري تجميع قوته والعودة إلى الطاولة الدولية من جديد رغم مواجهته لصعوبة تحقق هذا .
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