/681846/وفاة-الفنانة-جالا-فهمي-عن-عمر-يناهز-59-عام

أعلنت الاعلامية بوسي شلبي منذ قليل وفاة الفنانة جالا فهمي، عن عمر يناهز 59 عام، وهي ابنة المخرج أشرف فهمي، وعملت في الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال في الثانية عشر من عمرها.

دوت الخليج يرصد لكم وفاة الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عام، وذلك خلال السطور القادمة.

وفاة الفنانة جالا فهمي

نشرت الفنانة والإعلامية بوسي شلبي صورة للراحلة جالا فهمي من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت بوسي عليها قائلة: البقاء لله الفنانه جالا فهمي.

معلومات عن الراحلة جالا فهمي

ولدت الراحلة جالا فهمي يوم 6 نوفمبر 1962 وعملت في الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال في الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان «حكايات راوية وفكري»، ومنه إلى التلفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح في مجموعة الأفلام التي قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

وخلال النصف الأول من حياتها عاشت في مدينة «سانتياجو» بدولة تشيلي، وبعدها عاشت مع الأسرة في مدريد «إسبانيا» حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسي فكان من الطبيعي أن تحتل فرنسا جزء كبير من حياتها، لذا فهي تتحدث الفرنسية أيضا بطلاقة إذ أن جدتها خريجة مدارس فرنسيه وكانت لاتتحدث في البيت إلا بالفرنسية.

درست آداب إنجليزي حتى أصبحت ثقافتها تتنوع ما بين العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية وهي أمور ساعدتها كثيراً فنياً واجتماعياً في التعريف وفي محاولة التقريب بين الثقافة الشرقية والغربية عن طريق أفلامها وأيضاً عن طريق المهرجانات التي تحضرها في بلدان العالم.

أعمال جالا فهمي الفنية

ومن الجدير بالذكر أن الراحلة جالا فهمي لها العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين أفلام، مسلسلات، مسرحيات، فمن الأفلام: أول مرة تحب يا قلبي، جالا جالا، كلام الليل، بيتزا بيتزا، سمكة وأربع قروش، علاقات مشبوهة، طأطأ وريكا وكاظم بيه، الجينز، بنات في ورطة، الحب في طابا، قبضة الهلالي، كيد العوالم، اعدام قاضي، يوم مر ويوم حلو، ولها العديد من المسلسلات، مثل: ليالي الحلمية - الجزء الثالث، الوسية، كما له مسرحية: ولعها شعللها.