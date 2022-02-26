/681856/سياحة-النواب-تستعرض-مع-وزير-الطيران-موقف-الرحلات-الجوية-مع-أوكرانيا-وروسيا

أكدت النائبة نورا علي،رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، استمرار أعمال غرفة عمليات اللجنة لمتابعة كافة مستجدات وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع كافة الجهات المعنية.

دوت الخليج

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وقالت النائبة نورا علي، إنها تواصلت مع معالي وزير الطيران المدني، الكابتن محمد منار عنبة، حيث أكد انتظام حركة الطيران (المنتظم) بين مصر وموسكو منذ أمس الجمعة، واستمرار دراسة إعادة السياح الأوكران والروس العالقين.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن وزير الطيران أوضح بأن هناك تشديد على كافة القرى والفنادق السياحية بتقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للسياح العالقين.

وأوضحت رئيس اللجنة، أن هناك تنسيق يجرى مع الجانبين الروسي والأوكراني فيما يخص خطة إعادة السياح المتواجدين على أرض مصر، ولم يصدر حتى الآن أي قرار في هذا الشأن.

وبسؤال سيادته عن أوضاع المصريين في أوكرانيا.. قالت رئيس اللجنة، إن أوضاع المصريين بخير وأن وزارة الطيران أعلنت كامل استعداداتها لخطة الاجلاء وفي انتظار الوقت والقرار المناسب لإعادتهم لأرض الوطن.

وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، عقدت اجتماعا بممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا ضمت عددا من الطلبة المصريين المتواجدين في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة كافة المستجدات والأطمئنان على أوضاعهم، في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأكدت مكرم، على عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التي تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط عن البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفي مقدمتها السفارة المصرية في كييف، حرصا على سلامة كافة المصريين في أوكرانيا.