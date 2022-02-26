/681859/استقالة-من-النقابة-بعد-تهميش-أعمالها-معلومات-مثيرة-حول-الراحلة-جالا-فهمي

رحلت عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، الفنانة القديرة جالا فهمي، عن عمر يناهز 59 عام، ولم يكشف حتى الان تفاصيل خاصة بالجنازة أو سبب الوفاة.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول الراحلة جلال فهمي

جالا فهمي هي فنانة متألقة من جيل الثمانيات، قدمت عدد من الادوار الفنية الهامة، والمتألقة، وتركت رصيد فني رائع في السينما والتليفزيون، انقطعت الأنباء عنها منذ فترة لكن يعرف عنها الجيل الحالي الكثير، وننشر في ذلك التقرير أبزر المعلومات عن الراحلة.

أبرز المعلومات حول الراحلة جالا فهمي

- ابنة المخرج الكبير أشرف فهمي.

- ولدت في القاهرة عام 1962

- درست في كلية الآداب جامعة القاهرة وتخرجت من قسم اللغة الإنجليزية وحصلت على الليسانس عام 1986.

- عملت في الإذاعة والتلفزيون ومارست التمثيل فقدمت عدة أعمال فنية متنوعة.

- توقفت عن تقديم أعمال فنية في عام 2003 بعد أن قدمت فيلم “أول مرة تحب”.

- بدأت مسيرتها في مصر من سن 12 عام.

-بعد تخرجها قدمت دور صغير في بداية حياتها في فيلم بعنوان “يوم مر ويوم حلو” مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

- شاركت بدور البطولة في فيلم “إعدام قاضي” من إخراج والدها.

- قدمت خلال مسيرتها الفنية ثلاثة مسلسلات فقط.

- شاركت في أعمال فنية مع نخبة من الفنانين منهم ليلى علوي وفاروق الفيشاوي، كمال الشناوي، نجاح الموجي.

- كانت آخر بطولة لها في فيلم “أول مرة تحب” والذي تم عرضه في عام 2003

زيجات في حياة جالا فهمي

تزوجت جالا فهمي من 4 رجال، فكانت الزيجة الأولى من الموسيقار عمر خيرت، ورزقت منه بابن أسمته عمر، ثم تزوجت من الفنان كريم زغيب، ثم المخرج شريف شعبان، وآخرهم المنتج عمرو حجازي.

استقالة جالا فهمي من نقابة المهن التمثيلية

استقالت جالا فهمي من نقابة المهن التمثيلية، بعد أن أهملت أعمالها الفنية، وأعلنت تفرغها للعبادة.

ويذكر أن جالا فهمي تعرضت لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى بعد تفضيل مسلسل الملك فاروق عن مسلسلها «كاميلي»، واحتجت عن الطعام والشراب واتهمت النقابة بعدم حصولها على حقوق والدها.