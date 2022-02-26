استئناف الملاحة بميناء الصيد البحرى ببرج البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - استؤنفت حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ عصر اليوم السبت، بعد توقفها لمدة يومين لسوء الأحوال الجوية، حيث انطلقت مراكب الصيد من ميناء البرلس وتم تزويد 293 مركبا بالوقود والثلج بعد هدوء حركة الأمواج وانخفاض سرعة الرياح.





وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى، قد تلقت إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد لتحسن الأحوال الجوية.. ووجه جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ باستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمجالس المدن لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفورى مع أى تغيرات تشهدها المحافظة.

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