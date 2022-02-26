سفارة مصر ببوخارست تنشر رقم هاتف الطوارىء مع بدء وصول مجموعات من المواطنين

جدة - نرمين السيد - نشرت سفارة مصر ببوخارست اليوم السبت، رقم هاتف الطوارئ الخاص بها ( للاتصال وواتساب) للتواصل وهو: +40 (726) 164 978 وذلك مع بدء وصول مجموعات من المواطنين المصريين إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا على ضوء التطورات الحالية.





وذكرت السفارة - فى تعميم نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- " تتشرف السفارة المصرية فى بوخارست بتقديم خدماتها للمصريين القادمين من أوكرانيا لتسهيل حجز الفنادق وتذاكر العودة إلى أرض الوطن على نفقتهم الشخصية، وذلك لحين إشعار آخر". وتابعت: "كما ترجو السفارة من المواطنين الكرام موافاتنا بأى حالات تعسر فى تحمل تلك النفقات حتى يتسنى حصر تلك الحالات وإبلاغها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها".

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