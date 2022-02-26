سفارة مصر ببودابست: المجر تسمح بدخول أراضيها شرط إقامة سارية بأوكرانيا

أعلنت السفارة المصرية فى بودابست أن المجر تسمح استثنائيا للقادمين من أوكرانيا بالدخول إلى أراضيها بشرط حمل القادم جواز سفر سارى وإقامة سارية فى أوكرانيا. وقالت السفارة - فى تعميم نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم /السبت/ - "يمكن عبور الحدود المجرية الأوكرانية من خلال النقاط الحدودية التالية فى المواعيد المحددة على النحو التالي: -Barabás Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00 -Beregsurány Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00 -Lónya Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00 - Tiszabecs Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00 - Záhony Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00". وأوضحت السفارة أنه يمكن في حالات الطوارئ الخاصة بعبور الحدود الأوكرانية المجرية الاتصال على أرقام الطوارئ بالسفارة، وهي: (+36 30 708 3220 +36 30 340 4811).

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