/681864/أول-تعليق-من-الأزهر-على-الحرب-بين-روسيا-وأوكرانيا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن لن تجلب الحروب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار.

دوت الخليج

أول تعليق من الأزهر على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وتابع في منشور له عبر فيسبوك، السبت:"أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الاحتكام لصوت العقل، وأطالب قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين".

جدير بالذكر أن النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، قد أكد أن أزمة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا سيكون لها تداعيات اقتصادية على مصر وباقي دول العالم، مشددا على أهمية الاستفادة من هذه الأزمة في تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعتماد على إنتاجنا ومنتجاتنا الوطنية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وطالب في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة التوسع في زراعة مساحات كبيرة من القمح، باعتباره سلعة استراتيجية في المقام الأول، لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من الاحتياجات السنوية، دون أن تقع البلاد تحت تأثيرات دولية في تلبية احتياجاتها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية قيام الحكومة بدراسة حجم التداعيات الاقتصادية التى ستتعرض لها مصر بسببب تلك الأحداث، ليتم بحث سبل التعامل معها بالتنسيق مع البرلمان.