«إصدار الفواتير الضريبية» و«تشكيل فرق تغذية اكلينكية بالمستشفيات» اقتراحات لنواب تنسيقية شباب الأحزاب على طاولة لجان الشيوخ..الإثنين

/681863/إصدار-الفواتير-الضريبية-وتشكيل-فرق-تغذية-اكلينكية-بالمستشفيات-اقتراحات-لنواب-تنسيقية-شباب-الأحزاب-على-طاولة-لجان-الشيوخالإثنين

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عقد اجتماعاتها الإسبوع الحالي، لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب، حيث تناقش اروقة اللجان النوعية بالمجلس 5 اقتراحات برغبة مقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار الفواتير الضريبية، واستحداث مادة دراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي، إضافة إلى تشكيل فرق تغذية الاكلينكية بكل المستشفيات، وتطوير قصور الثقافة.

حيث تعقد لجنة الشئون المالية وااقتصادية لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بحضور ممثلي الحكومة، بشأن: - تفعيل نظام الحوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الصريبية طبقا لما ورد بالقانون 67 اسمة 2016 لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للالتزام بلإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم فى زيادة الالتزام الطوعي لدي الممولين. - الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمظمة لعمل نقابة التجاريين وماتترتب على تقادم نصوص القانون وصدور احكام م الحكمىة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد. كما تناقش لجنة التعليم الاقتراح المقدم من النائب عمرو عزت بشأن استحداث مادة دراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي بعنوان " هوية مصر" . وتناقش لجنة الصحة برئاسة الدكتور محمد جزر، الاقتراح المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تشكيل فرق تغذية الاكلينكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة لللهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. وتناقش لجنة الثقافة التقرير المبدئي المقدم من النائبة سها سعيد بعنوان" قصور الثقافة ....رؤية نحو التطوير.

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