اللواء سمير فرج: روسيا فاجات الجميع ببداية الحرب بالصواريخ الباليستية..ولن تتراجع عن هدفها

/681870/اللواء-سمير-فرج-روسيا-فاجات-الجميع-ببداية-الحرب-بالصواريخ-الباليستيةولن-تتراجع-عن-هدفها

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي ، ان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر سببا رئيسا فى هذه الحرب، فى ظل تعنتها مع روسيا بمحاولة انضمام اوكرانيا للناتو والاتحاد الاوروبي وتسليحها ، ولذلك قامت روسيا بهذه الحرب ، غير ذل كروسيا اعطت درسا اثناء هجومها على الاراضي الاوكرانية ، والجميع يعلم ان بداية الحروب تكون بالضربات الجوية ، لكنها فاجات الجميع وبدات باطلاق الصواريخ الباليستية ، والتي لاتقارن من ناحية تكلفتها بالطيارات الحربية التى قد تصل الواحدة الى حوالى 100 مليون دولار، فهو امر جديد فى العلوم العسكرية يجب ان يدرس.

دوت الخليج

كما اضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" على صدى البلد، ان روسيا قامت بما يسمي بالهجوم السوبراني، وهو يعني شل مراكز القيادة للجيش الاوكراني والردارات والدفاع الجوى والمطارات، بالاضافة الى تدمير البنية العسكرية ولذلك اعتقد انها نجحت فى تنفيذ هدفها خلال 4 ساعات فقط ،ونجحت بنسبة 70 % ، ثم بدات القوات البريه فى الغوز الان للاراضي الاوكرانية ، ومن الغريب ايضا هو تصريحات الرئيس الاوكرانى ، عنما وجه للغرب والولايات المتحدة عتابه وانهم تركوه وحده ، فى حين ان احد لم يصرح بمشاركته فى حالة حدوث الحرب ، وبالتالى هى الان حرب تمسي بالتقليدية لانها خالية من اسلحة نووية والدعم ايضا بسلاح تقليدي .

كما اشار فرج ، الى ان جميع الدول ستتضرر من هذه الحرب وبدانا نشاهد تغير فى المواقف ، وعلى سبيل المثال المانيا التى ارسلت لاوكرانيا حوالى 4000 خوذة ، وان جيشها ليس مستعدا ، وايضا فى اجتماع مجلس الامن بغرض فرض عقوبات على روسيا ، شاهدنا عدة دول امتنعت عن التصويت كالصين والمانيا وايطاليا والامارات ، لان الدول الاوروبية في اشد الحاجة للغاز والنفط الروسي ، وبالتالى بدانا نشاهد هنا تغير على الساحة الولية فى القوي الاقليمية وتشكيل تكتلات جديدة بقيادة روسيا،

وقال فرج ، ان امريكا لاتسطيع تعويض الغاز الروسي للدول الاوربية ، ان الغاز الروسي ينقل عبلا انابيب الغاز مباشرة ، لكن بين امريكا واوروبا لايوجد بنية تحتية ، وبالتالى الامر يتطلب تسييل الغاز ، والدول الاوروبية ليس بها محطات اسالة، وهم فى اشد الحاجة الان للغز لاستخدامه فى عمليات التدفئة.

وبالنسبة لارض الواقع الان ، قال فرج ، ان روسيا هدفها الان ، عدم انضمام اوكرانيا لحلف الناتو والاتحاد الاوروبي ، والوصول الى كييف والسيطرة عليها ، وووقتها سيكون هناك امران ، الاول وهو خضوع الرئيس الاوكرانى للشروط الروسية ، وهى بالطبع مجحفة خاصة ان التفاوض الان يختلف كثيرا عن الوضع قبل الحرب ، والامر الثاني هو تشكيل نظام جديد من العسكريين يكون مواليا للنظام الروسي مثل نظام 2014 ، وعند النظر الى خريطة المنطقة نجد ان روسيا وبيلاروسيا وبانضمام اوكرانيا لهم ، سيكون هناك تحالف قوي بالاضافة الى الصين.ولاشك ان عروض اجلاء الرئيس الاوكرانى من عدة دول ، يعنى الهزيمة، والموقف الان فى تطور مستمر بتحرك القوات الروسية تجاه كييف .

الحرب ستؤثر على الجميع ..ومصر استعدت جيدا

كما قال اللواء سمير فرج ، ان هذه الحرب ستؤثر بشكل كبير على العالم بالكامل وهذا الموضوع سياثر على العالم ومنطقة الشرق الاوسط ، فنجد ان روسيا واوكرونيا من اكثر الدول المصدرة للقمح ، لكن مصر استعدت جيدا بمخزونها الاستراتيجي وانتاجها المحلى ، والخطوات التى اتخذت منذ فترة عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الصوامع ، والتى من شانها وقفت الهدر الذي كان يحدث وايضا الفاقد لسوء التخزين والاتداول،وايضا استصلاح الاراضي التي سيتم زراعتها وبها قد نكتفى بعد ذلك ذاتيا ، لكن لاشك ان هناك مشكلة وهى زيادة الاسعار وهذا سيمثل عبئا على الدولة،

واضاف ان الامر الاخر ،وهو السياحة ، خاصة ان الدولتان من اكثر الدول التى ياتي مواطنوها الى شرم الشيخ والغردقة، وكان هناك موقف عظيم من جانب وزارة السياحة وموقفها مع السياح الروس والاوكران هنا فى مصر ومد قترة اقامتهم بالفنادق ، بعد غلق المجال الجوى، ام الامر الثالث وهو الغاز واتفاع اسعاره ولكن قد يكون فى صالحنا.