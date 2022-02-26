/681872/طبطبتوا-على-قلبي-أحمد-عزمي-يعرب-عن-سعادته-بمساندة-الوسط-الفني-له

أعرب الفنان أحمد عزمي عن سعادته البالغة بدعم نجوم الفن والجمهور له بعد تصريحاته المؤثرة خلال برنامج «كلام الناس»، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لنفس البرنامج في حلقة اليوم السبت.

دوت الخليجيرصد رسالة أحمد عزمي للجمهور بعد دعم النجوم له

وقال أحمد عزمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، فقال: «أنا بشكر ربنا على الاختبار ده؛ لأنه خلاني أشوف قد إيه الجمهور والصحافة وزملائي دعموني وطبطبوا على قلبي وحسيت أني رجعت لحضن أهلي تاني ودعوة أمي وأبويا بتتحقق وأن ربنا وقف لي ولاد الحلال ومعنديش كلام أقدر أوصف بيه سعادتي ودول أسعد يومين في حياتي».

أحمد عزمي يؤكد تواصل إسعاد يونس معه

وأكد الفنان أحمد عزمي تواصل الفنانة اسعاد يونس معه، واعتذارها لها فقال: «فيه نجوم كبار مكنتش أتعاملت معاهم من قبل دعموني، بس الفكرة أن إسعاد يونس بالذات كنت بحبها أوي وهي تواصلت معايا وقالتلي أنا أتقهرت عليك وأكتر واحدة فرحانة بـ رجوعك وإن شاء الله هنرجع أحسن من الأول».

وكانت قد قالت اسعاد يونس بعد لقاء أحمد عزمي أنها لم ترى رسائله وقدمت اعتذار له، بعد تصريحاته حول تخليه عنها.

ابرز تصريحات أحمد عزمي المؤثرة

وكانت من أبرز تصريحات أحمد عزمي المؤثرة: «بعد ما خرجت من السجن بقيت مكسوف من نفسي، فمبقتش عارف أواجه العالم، وبقيت بتفرج على الأعمال اللي بتتقدم وبقيت حاسس اني استحق فرصة تانية».

واختتم حديثه مؤكدة على توبته: «أنا نويت من جوايا أبدأ صفحة جديدة وربنا أكرمني بزوجة واستقريت، واتمنى الإعلامي المصري يسامحني انا عايزة ارجع الفن تاني».

معلومات حول أحمد عزمي

ممثل مصري. شارك في العديد من الأعمال الدرامية المصرية سواء مسلسلات أو أفلام سينمائية. من المسلسلات التي شارك بها العميل 1001 وعباس الأبيض في اليوم الأسود وأحلامك أوامر ويتربى في عزو. وفي السينما شارك في أفلام قبلات مسروقة والزمهلوية وجوبا.

وكان قد اتهم في 2012 في قضية استحواذ مواد مخدرة وأقراص ترامادول في سيارته، كما أنه أدمن الكحول بعد وفاة شقيقه الأصغر.