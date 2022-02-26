/681874/النائبة-رقية-الهلالي-تهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى-الإسراء-والمعراج-من-أعظم-الليالي-التي-أسعد-الله-عز-وجل-فيها-قلب-رسوله-الكريم

هنأت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأمة الاسلامية والعربية، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، التي توافق يوم الإثنين 28 من فبراير الجاري لعام 2022، والـ27 من شهر رجب لعام 1443 هجرياً.

دوت الخليج

النائبة رقية الهلالي تهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

وقالت النائبة رقية الهلالي في تهنئتها، إن ليلة الإسراء والمعراج هي واحدة من أعظم الليالي التي أسعد الله عز وجل فيها قلب رسوله الكريم، سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ، سائله المولي عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الطيبة على مصر بالخير والعزة والأمن.

وعبرت نئابة حماة الوطن، عن خالص تمنياتها الى رئيس الجمهورية والامة الاسلامية والاشقاء العرب في جموع العالم بموفور الصحة والعافية والسلام والاستقرار، وكل عام والأمة الإسلامية جميعها بألف خير بمناسبة تلك الذكرى العطره، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

كما تقدمت رقية الهلالي، بأسمى آيات التهنئة، إلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، وكل مواطن علي ارض مصر الحبيبة، بمناسبة تلك الذكري المباركة، داعية الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء وشر.