جدة - نرمين السيد - ترأس رئيس أساقفة القسطنطينية البطريرك المسكونى برثلماوس الأول، قداس سبت الراقدين فى كاتدرائية القديس جاورجيوس بتركيا صلاة من أجل أرواح الشهداء الذين قتلوا فى الحرب فى أوكرانيا.





شارك فى الصلاة رئيس أساقفة كنيسة كريت المطران يوجينيوس، والمطارنة إيرابيتنى والمطران كيريلوس والمطران برودروموس، جنبا إلى جنب مع كهنة الكنيسة فى كريت، وعدد من الأراخنة والمؤمنين من العاصمة. ثم استقبل قداسته رئيس أساقفة جزيرة كريت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك القسطنطينية يصلى على أرواح شهداء أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.