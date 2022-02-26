اللواء سمير فرج : ارتفاع سعر الغاز بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا...

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن ما يجري في أوكرانيا من هجوم روسي حرب تقليدية محدودة وليست بمثابة حرب عالمية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي «الناتو» قاما بتهديد روسيا بعدم شن هجوم على أوكرانيا وإلا سوف يتم توقيع عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

وتابع أن روسيا طلبت من نحو أسبوعين بعدم ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو وبعد تمسك جميع الأطراف بآرائها قامت روسيا بضرب أوكرانيا الساعة الرابعة فجر يوم الخميس حتى لا تصيب المدنيين.

وذكر اللواء الدكتور سمير فرج، أن روسيا قامت بضرب أوكرانيا بصواريخ بالستية وهو أمر جديد في التاريخ العسكري، حيث يتم القيام بهجوم بالطيران وليس بالصواريخ كما هو متعارف في الحروب.

كشف اللواء سمير فرج، أن روسيا قامت بإجراء هجوم سيبراني، حيث قامت بعمل شلل كامل لأجهزة الرادارات وتعطيل الأقمار الصناعية وتعطيل الصواريخ المضادة للطائرات وتم ذلك في 4 ساعات وتم الدخول البري فيما بعد من جانب القوات الروسية إلى أوكرانيا.

واستطرد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن أوكرانيا سوف تصبح دولة تابعة لروسيا، متوقعا أن يتم تشكيل حكومة عسكرية في كييف كما حدث في جزيرة القرم.

ونوه اللواء الدكتور سمير فرج، أنه تم التهديد بخروج روسيا من نظام سويفت العالمي الذي يرتبط به جميع بنوك العالم وغرضه محاربة غسيل الأمور، ومتابعة أموال الإرهاب، مع معرفة حجم الصادرات والواردات في العالم، وبذلك يكون نظام السويفت يربط 1100 مؤسسة للسيطرة على الاقتصاد العالمي.

وذكر اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن هدف روسيا هو إزالة النظام المتواجد في دولة أوكرانيا، من أجل تواجد قوات موالية للجانب الروسي فهدف موسكو عدم دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وحول تغيير خريطة التحالفات في العالم، قال اللواء سمير فرج أن هناك تحالف جديد يضم الصين وروسيا والهند لينتهي ما يطلق عليه القطب الواحد.

وقال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن سعر الغاز سوف يرتفع سعره بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا مما يكون في مصلحة مصر، ولكن معدلات السياحة سوف تتأخر خاصة أن هناك أعداد كبيرة من السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا تتواجد في مصر.