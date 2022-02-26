نبيلة مكرم : وصول بعض أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا لمصر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم عقد جلسة حوارية افتراضية مع أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا، خاصة الطلاب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك طلاب على حدود بولندا تمهيدًا لعودتهم، وكذلك رومانيا وسلوفاكيا.

واستطردت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها طالبت الجالية المصرية الالتزام بتعليمات سفارة مصر في أوكرانيا.

وأشارت خلال مداخلة أن الأوضاع الصعبة في أوكرانيا بسبب الحرب، موضحة أن القابعين في المنطقة الغربية أوضاعهم أفضل لأنهم قريبين من حدود بولندا ورومانيا.

ونصحت الطلاب الذين توجهوا إلى الحدود مع بولندا بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة، واصطحاب مأكولات كثيرة لأن فترة بقائهم على الحدود قد تطول.

وأردفت أن السفارة المصرية في بولندا، أمدت السلطات البولندية بأسماء الوافدين من أوكرانيا لإعفائهم من مسحة كورونا، وتسهيل دخولهم، ووضعهم في مراكز إيواء لمدة 15 يومًا على الأقصى، يتم خلالها سفر الطلاب إلى مصر.

وتابعت أن هناك 8 منافذ يخرج منها الطلاب، ويتم إخبار الطلاب بأكثر المنافذ من حيث السيولة المرورية وأقربها، موضحة أن مراكز الإيواء مجهزة بوسائل التدفئة ومؤمنة بالمأكل والمشرب.

واستطردت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتحدث إلى الطلاب الموجودين في 21 مدينة أوكرانية، وهذا يبعث رسالة مهمة أن الدولة تتابع أوضاعهم.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك عدد من أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا وصل مصر أمس تقريبًا.