خالد عكاشة : إثيوبيا تصدر أزماتها الداخلية والسياسية وحروبها وتختبئ وراء مشروع...

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الأداء الدبلوماسي المصري في مستوى رفيع، ولم يتأخر في خطوة تم اتخاذها وتتحفظ عليها الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية منشغلة بقضاياها الداخلية الوجودية رغم انشغال الجميع في العالم بأحداث أخرى.

ولفت العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إلى أن مخرجات جلسة مجلس الأمن السابقة والتي دعت للتفاوض، لم تلتزم بها أديس أبابا وقامت بخرقها عندما أعلنت عند بدء توليد الكهرباء من السد.

وأكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن المعلومات الواردة بشأن توليد الكهرباء من السد الإثيوبي محل شك وليست أمرًا واقعًا وذلك وفق معلومات واردة من إثيوبيا ذاتها

وأوضح العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن إثيوبيا تصدر أزماتها الداخلية والسياسية وحروبها خلف مشروع السد لتختبئ وراءه.

وواصل أن الواقع على الأرض مخالف لما تصرح به إثيوبيا من حيث نسبة الملء وقدرة التوربينات، حيث إنها رغم كل ما أنفقته أديس أبابا من مليارات إلا أنها لم تتمكن إلا على تشغيل توربين واحد.

واختتم العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن مصر سوف تستكمل المسار السياسي مع مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، وربما نشهد قبل مايو المقبل بعض التحركات النشطة في القارة الأفريقية.