/681882/السفيرة-نبيلة-مكرم--بدء-توافد-الطلاب-الى-الحدود-البولنديه-والجميع-فى-بخير
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انها فى حالة تواصل مستمر مع الجالية المصرية باوكرانيا ، وفى حوارها فى الجلسة الثالثة مع الطلاب المقيمين هناك والذى يتخطى عددهم 3000طالب وطالبة ، ناشدتهم باتباع التعليمات الصادرة من السفارة المصرية باوكرانيا ، والالتزام بكافة الاجراءات الامنية ، وعدم اتخاذ اى خطوات احاديه دون الرجوع والتواصل مع الجهات المعنية .
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كما اوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير " على صدى البلد، ان الجالية المصرية بخير ، وانها اطمانت عليهم خاصة المقيمين فى البلدان الواقة فى المنطقة الشرقية ، وبالتواصل مع رئيس الجالية وممثلى اعضاء الجالية هناك ، بيتم تبادل المعلومات والافكار ، خاصة وان التواصل كان مع ممثلي للجالية من 21 مدينة فى وقت واحد ، وبالتالى الاطروحات خلال الجلسة ، بنستنتج افكار وحلول جيدة للوضع هناك ، وكيفية توفير المواد الغذائية والوصول الى الحدود سواء مع بولندا او سلوفكيا، حيث كانت مجموعة من الطالبات استنفذوا موادهم الغذائية ، واثناء الاجتماع تحرك احد الجالية لهم وتوصيل بعض المواد الغذائية .
كما اشارت مكرم، ان الوضع فى الجهة الغربية افضل ، والعديد من اعضاء الجالية فى طريقهم لبولندا ، حيث تم توفير مراكز ايواء ، ومواد غذائية ،وانه تم التوجيه للجميع بان التحرك يكون بالتنسيق مع السفارة المصرية ، لتسهيل الاجراءات مع السلطات البولندية ، مع اصطحاب الغذاء والمياه والملابس اللازمة ، لصعوبة الوضع على منافذ الحدود ، بسبب الازدحام والتكدس للاجئين ، بالاضافة الى توجيهم عبر طرق معينة يتم الاتفاق عليها للبعد عن التكدسات ، خاصة وان هناك 8 منافذ ، وبالتالى الامر في غاية المشقة .
السفيرة نبيلة مكرم : وصل نحو 80 طالب الى بولندا فى انتظار 1000 اخرين
كما اضافت مكرم ، بتواصلها مع احد اعضاء الجالية يدعي "احمد " تاكدت من خلاله وصول نحو 80 طالب الى بولندا و 100 طالب الى بوخارستوفى انتظار وصول نحو 1000 طالب، والامر بعد الوصول لا يستغرق اكثر من اسبوعين حتى العودة الى مصر ، وقد يكون قبل ذلك فى حالة وجود تذاكر للسفر.
كما وجهت مكرم ، للطلبة المقيمين بالمدن الشرقيه ، بضرورة التواجد بالمنازل ، والتواصل مع رئيس الجالية او ممثل مركزة الهجرة للدارسين فى الخارج فى اوكرانيا، والتي اشادت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمجهوداتهم فى مساعدة زملاءهم والاطمئنان عليهم.
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