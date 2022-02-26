/681883/استشاري-مناعة-فيروس-كورونا-سيبقى-متوطن مثل-البرد-والإنفلونزا

تحدث الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن مدى استمرارية جائحة كورونا موضحا انه لا يمكن لاي جائحة أن تستمر بشكل دائم سواء عالميا أو طبيا، مضيفا في حديثه :” من الممكن أن تنتهي الجائحة ولكن يبقى فيروس كورونا كفيروس متوطن مثل البرد والإنفلونزا".

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه عبر برنامج حضرة المواطن المضاع على قناة الحدث موضحا أن جائحة كورونا لم لم يتم انتهائها حتى الان ولكن توجد مؤشرات بان ذروة الاعداد في انكسار “.

استشاري مناعة: فيروس كورونا سيبقى متوطن مثل البرد والإنفلونزا

ونوه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة أن فيروس كورونا أن كوفيد 19 في غاية الخطورة ويقوم بحصد الآلاف من الوفيات على مستوى العالمموضحا ان انتهاء الجائحة وارد ولكم سيقى الفيروس”.

وكان قبلها قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 1654 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 409748 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1811 حالة جديدة إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 30 حالة جديدة.

الصحة: تسجيل 1811 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 30 حالة وفاة

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة عشرة أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 478984 من ضمنهم 409748 حالة تم شفاؤها، و 23957 حالة وفاة.