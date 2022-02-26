«جريدة الإسبوع»..تحتفل باليوبيل الفضي لمرور 25 عام على تأسيسها: النائب مصطفي بكري: واجهنا قضايا فساد كثيرة وبالصبر استمرينا..والنائب محمود بكري: «إقليمية» لكن كانت ذات أصداء قوية «فيديو وصور»

/681873/جريدة-الإسبوعتحتفل-باليوبيل-الفضي-لمرور-25-عام-على-تأسيسها-النائب-مصطفي-بكري-واجهنا-قضايا-فساد-كثيرة-وبالصبر-استمريناوالنائب-محمود-بكري-إقليمية-لكن-كانت-ذات-أصداء-قوية-فيديو-وصور

أحتفلت “ جريدة الإسبوع” اليوم السبت الموافق 26\2\2022، باليوبيل الفضي للمؤسسة للصحافة، بمناسبة مرور 25عاما علي إصدارها، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي والإعلامي النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، حيث أصدرت الجريدة أول عدد لها فى الـ 17 من فبراير 1997.

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اليوبيل الفضي لمؤسسة وجريدة الإسبوع

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي والإعلامي والنائب مصطفى بكرى،عضو مجلس النواب، رئيس تحرير الجريدة ومؤسسها، والدكتور محمود بكرى، عضوو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة الجريدة، بحضور عدد من الصحفيين القدامي والحاليين فى جريدة الإسبوع، إضافة إلى عدد من الكتاب الصحفيين ورؤساء بعض الصحف والمواقع الصحفية الالكترونية.

وتوجه النائب مصطفى بكرى، للحضور بالتهنئة بمناسبة على مرور 25 عاما على تأسيس جريدة «الإسبوع»، مشيرا إلى المعاناة التي تعرض لها وكتيبة العمل منذ انطلاقها في 17/2/1997، نظراً لما كانت تكشفه من قضايا فساد ومحاربة الفاسدين عبر صفحاتها على مواقع الإنترنت، وعلى الرغم من ذلك استمرت الجريدة فى عطائها بكل صدق وشفافية وبحس وطنى تدافع عن الوطن وقضاياه.

من جانبه قال النائب الدكتور محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ ، بعد تقديمه التهنئة للحضور، عن عراقة ومكانة الجريدة الأصيلة على مر العصور، التى وصفها جمهورها بالصدق فيما تتناوله من قضايا عبر تاريخها فى مواجهة الفاسدين والمفسدين، موضحا بأن الجريدة قابلت العديد من المعاناة، والتربص بمؤسسيها والعاملين بها ردًّا على ما تم كشفه من فساد عبر فصحاتها، وما لاقته من مؤامرة إغلاقها.

وأشار محمود بكري إلى صحيفة صوت حلوان التي على الرغم من كونها «إقليمية» لكن كانت ذات أصداء قوية.