/681871/القضاء-الاداري-يرفض-دعوى-منع ارتداء-النقاب-في-المدارس-الحكومية-والخاصة-والدولية

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري ، والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

دوت الخليج

وجائت الدعوى موضحة أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض في ارتكاب العديد من الجرائم، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وتم تأييده بالإدارية العليا.

القضاء الاداري يرفض دعوى منع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية

حيث جاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا تشوبه إساءة استعمال السلطة.

مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة

فيما ردت المحكمة على بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية.