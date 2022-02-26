/681876/محمد-شريف-يقود-هجوم-الأهلي-لمواجهة-صن-داونز

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيلة فريقه لمواجهة صن داونز، على ستاد "القاهرة"، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويريد النادي الأهلي تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعد تعادله الجولة الماضية أمام الهلال بملعب الجوهرة الزرقاء في السودان، وتأجيل أول لقاء له أمام المريخ بسبب مباريات كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد الشناوي – محمد هاني - ياسر ابراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول – حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية – أحمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد طاهر

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- المريخ 4 نقاط

2- صن داونز 4 نقاط.

3- الأهلي نقطة.

4- الهلال نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وصن دوانز عبر قناتي تايم سبورت الأرضية، و beIN Sports 4 HD.

موقف الأهلي في المجموعة

يذكر أن الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‎

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل اللقاء الماضي أمام الهلال السوداني وتأجيل أول جولة بسبب المشاركة في كاس العالم.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من لقاء وحيد، بينما يأتي صن داونز في الصدارة بأربعة نقاط.

ويرتدي النادي الأهلي الزي الأساسي له القميص الأحمر والشورت الأبيض، في المقابل يرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر.

زي الأهلي أمام صن داونز

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل اللقاء الماضي أمام الهلال السوداني وتأجيل أول جولة بسبب المشاركة في كاس العالم.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من لقاء وحيد، بينما يأتي صن داونز في الصدارة بأربعة نقاط.