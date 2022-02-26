/681877/شيكابالا-يقود-تشكيل-الزمالك-أمام-الوداد

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيلة فريقه لمواجهة الوداد المغربي، على "ملعب محمد الخامس"، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج معلبه، بعدما تعادل في أول جولتين أمام بترو أتليتكوعلى ستاد القاهرة بنتيجة 2/2، وساجرادا في أنجولا بدون أهداف. تشكيل الزمالك لمواجهة الوداد حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: أحمد فتوح - الونش - محمود علاء - حزه المثلوثي خط الوسط: إمام عاشور - أوباما - شيكابالا - بن شرقي - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: سيف الدينالجزيري. دكة البدلاء :- محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - سيسيه. الحضور الجماهيري في مباراة الزمالك والوداد المغربي وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على طلب نادي الوداد المغربي بحضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وكان تقدم الوداد بطلب للاتحاد الأفريقي من أجل حضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك الهامة، وقُبل الطلب بالموافقة. قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق – حسام عبد المجيد. خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه – سيد نيمار . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر. ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 1-بترو أتليتكو 4 نقاط 2-الوادا المغربي 3 نقاط 3-الزمالك 2 نقاط 4-ساجرادا إسبيرانسا نقطة وحيدة.

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