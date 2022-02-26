/681878/مبدعة-من-طراز-خاص-وزيرة-الثقافة-تنعى-جالا-فهمي-بكلمات-مؤثرة

حرصت الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على نعي الفنانة الراحلة جالا فهمي، الذي وافتها في الساعات القليلة الماضية عن عمر يناهز 59 عام.

دوت الخليج يرصد رسالة وزيرة الثقافة للراحلة جالا فهمي

وقالت وزيرة الثقافة في بيان لها، أن الراحلة مبدعة من طراز خاص ونجحت في الاستحواذ على قلوب الجمهور بأسلوب متفرد، داعية أن يتغمد الفيديو رحمته.

رحيل الفنانة جالا فهمي

الجدير بالذكر أنه رحلت الفنانة جالا فهمي اليوم السبت الموافق 26من شهر فبراير، عن عمر ناهز 56 عام، واعلنت الوفاة الاعلامية بوسي شلبي عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

نبذة عن الراحلة جالا فهمي

جالا فهمي فنانة مصرية، بدأت مسيرتها في مصر من سن 12 عام، بعد تخرجها قدمت دور صغير في بداية حياتها في فيلم بعنوان “يوم مر ويوم حلو” مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، شاركت في أعمال فنية مع نخبة من الفنانين منهم ليلى علوي وفاروق الفيشاوي، كمال الشناوي، نجاح الموجي.

قدمت دور البطولة لأول مرة في فيلم “إعدام قاضي” من إخراج والدها، وكانت آخر بطولة لها في فيلم “أول مرة تحب” والذي تم عرضه في عام 2003.

زيجات في حياة جالا فهمي

تزوجت جالا فهمي من 4 رجال، فكانت الزيجة الأولى من الموسيقار عمر خيرت، ورزقت منه بابن أسمته عمر، ثم تزوجت من الفنان كريم زغيب، ثم المخرج شريف شعبان، وآخرهم المنتج عمرو حجازي.

أهم أعمال الراحلة جالا فهمي

قدمت جالا فهمي عدد من الأعمال الفنية أهمها أول مرة تحب يا قلبي، جالا جالا، كلام الليل، بيتزا بيتزا، سمكة وأربع قروش، علاقات مشبوهة، طأطأ وريكا وكاظم بيه، الجينز، بنات في ورطة، الحب في طابا، قبضة الهلالي، كيد العوالم، اعدام قاضي، يوم مر ويوم حلو، أما عن المسلسلات فلم تقدم سوى ثلاثة فقط وهم : ليالي الحلمية - الجزء الثالث، الوسية، كما له مسرحية: ولعها شعللها.

واعتزلت الفن في عام 2008 بعدما أعلنت استقالتها من نقابة المهن التمثيلية مؤكدة أنهم أهملوا أعمالها الفنية وحقوق والدها المخرج الراحل.