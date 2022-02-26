التشكيل الرسمي للوداد لمواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

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أعلن الجهاز الفني لفريق الوداد المغربي تشكيلة الفريق لمواجهة الزمالك، بملعب "محمد الخامس"، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الوداد لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه وبين جماهيره، بينما يريد الزمالك العودة إلى مصر بالثلاثة نقاط، بعد التعادل في أول لقائين.

تشكيل الوداد لمواجهة الزمالك

أحمد رضى التكناوتي، أشرف داري، يحيى عطية الله، أيوب العملود، أمين فرحان، جلال الداودي، رضى الجعدي، يحيى جبران، أيمن الحسوني، جاي مبينزا، زهير المترجي.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه – سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.

الحضور الجماهيري في مباراة الزمالك والوداد المغربي

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على طلب نادي الوداد المغربي بحضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان تقدم الوداد بطلب للاتحاد الأفريقي من أجل حضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك الهامة، وقُبل الطلب بالموافقة.

قبل مواجهة الزمالك.. الوداد يسقط في الدوري المغربي أمام حسنية أغادير

خسر الوداد أمام نظيره حسنية أغادير بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من البطولة المغربية المحترفة.

ولم يقدم لاعبوا الوداد مباراة جيده، حيث ظهروا بشكل متواضع أمام حسنية أغادير، الذين قدموا لقاء قوي وهددوا مرمى الوداد في أكثر من كرة، وأستطاعوا حسم المباراة لصالحهم.

وأفتتح الأهداف يوسف المهري في الدقيقة 10، ثم عزز مالك سيسي بالهدف الثاني، لتنتهب المباراة بهزيمة الوداد من حسنية أغادير بثنائية نظيفة.