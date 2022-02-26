/681885/أزمة-قلبية-مفاجئة-سبب-رحيل-الفنانة-جالا-فهمي

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سبب وفاة الراحلة جالا فهمي، بعد أن صدم الوسط الفني بنبأ رحيلها في الساعات القليلة الماضية، مؤكدا أنها تعرضت لأزمة قلبية حادة.

دوت الخليج يرصد سبب وفاة الفنانة جالا فهمي

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى العسل في برنامج «الحياة اليوم»، إنه تواصل مع شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي والذي أكد له أنها توفت إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجأة.

موعد تشييع جثمان الفنانة جالا فهمي

أما عن موعد تشييع جثمان الفنانة الراحلة، فأكد أشرف زكي أنه لم يتم تحديد الموعد المحدد حتى الآن بسبب وجود جثمان الفنانة الراحلة خارج مصر، وإذ وصل الجثمان اليوم ستكون الجنازة ظهر غدا الأحد.

رحيل الفنانة جالا فهمي

الجدير بالذكر أنه رحلت الفنانة جالا فهمي اليوم السبت الموافق 26من شهر فبراير، عن عمر ناهز 56 عام، واعلنت الوفاة الاعلامية بوسي شلبي عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

معلومات عن الراحلة جالا فهمي

ولدت الراحلة جالا فهمي يوم 6 نوفمبر 1962 وعملت في الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال في الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان «حكايات راوية وفكري»، ومنه إلى التلفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح في مجموعة الأفلام التي قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

وخلال النصف الأول من حياتها عاشت في مدينة «سانتياجو» بدولة تشيلي، وبعدها عاشت مع الأسرة في مدريد «إسبانيا» حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسي فكان من الطبيعي أن تحتل فرنسا جزء كبير من حياتها، لذا فهي تتحدث الفرنسية أيضا بطلاقة إذ أن جدتها خريجة مدارس فرنسيه وكانت لاتتحدث في البيت إلا بالفرنسية.

اعتزال جالا فهمي الفن

استقالت جالا فهمي من نقابة المهن التمثيلية، بعد أن أهملت أعمالها الفنية، وأعلنت تفرغها للعبادة، وذلك عام 2008.

ويذكر أن جالا فهمي تعرضت لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى بعد تفضيل مسلسل الملك فاروق عن مسلسلها «كاميلي»، واحتجت عن الطعام والشراب واتهمت النقابة بعدم حصولها على حقوق والدها.