موعد انعقاد الدور التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب

وسيتم افتتاح الدورة بكلمة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة فى الجمهورية التونسية، كما سيتحدث فى الجلسة الافتتاحية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية فى المملكة العربية السعودية والرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب ومعالى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام للمجلس.
وستناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتى المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتى المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين.
ومن أبرز المواضيع التى يتضمنها جدول أعمال الدورة، مشروع خطة مرحلية عاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدنى)، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
وستناقش الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التى انعقدت فى نطاق الأمانة العامة خلال عام 2021م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام، وستنظر فى إنشاء مكتب عربى للأمن السيبرانى ومكافحة الجريمة الإلكترونية فى الجزائر، كما سيتم فيها تدشين الموقع الإلكترونى الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.
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