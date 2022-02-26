متحدث الصحة : الفنان سمير صبرى حالته مستقرة ويحتاج تدخلا جراحيا دقيقا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه لا يوجد أي نقص في لقاحات كورونا بمصر، مشدداً على أنه من يردد خلاف ذلك هم أعداء النجاح ممن يحاربون نجاحات الدولة المصرية، وتابع:"حيلة العاجز إطلاق الشائعات".



وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامي سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن اللقاحات متوفرة وبكثرة ومن مختلف أنواع اللقاحات، وتابع:"لدينا 73 مليون و784 ألف جرعة متوفرة وعدد الجرعات التي حصل عليها المواطنين 142 مليون و640 ألف جرعة".

ولفت "عبد الغفار"، إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالتجربة المصرية في مواجهة جائحة كورونا والتي كانت قائمة على الحفاظ على صحة المواطنين والمسار الاقتصادى بتوازن شديد، وتابع:" نسب الاشغال بالمستشفيات فيما يخص مصابى كورونا لا يزيد عن 17%، والعنايات المركزة 58% وأجهزت التنفس الصناعى 21%.

وتعليقاً على الحالة الصحية للفنان سمير صبرى، قال "عبد الغفار"،إن حالته مستقرة ولكن يحتاج إلى تدخل جراحى دقيق، ولذلك هناك فريق من أمهر الأطباء المصريين يتابعون حالته وإجراء جراحة في أحد شرايين القلب الذى يعانى من ضيق شديد، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى وجه بتحمل الدولة بكل ما يتعلق بحالة الفنان سمير صبرى.

وخلال اتصال آخر قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن جائحة كورونا لم تنتهى بعد ومازال العالم يواجه فيروس كورونا الخطير وعلى الجميع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.