التنمية المحلية تعلن بدء المرحلة الثانية من حياة كريمة يونيو 2022

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن مبادرة حياة كريمة فى المرحلة الثانية لها ستكون على 52 مركزا جديدا على مستوى المحافظات المصرية بدءاً من أول يونيو 2022 وتستمر لمدة عام، مضيفا: هناك تنسيق مع جميع الجهات المعنية لتخصيص الأراضى للمرحلة حتى يتم إنشاء مناطق لوجستية لكل القرى لتوفير الخدمات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك مراجعات بشكل دروى من الوزارة للاحتياج الفعلى من الجهات المعنية لتوفير الأراضى لبناء مناطق خدمية بقرى حياة كريمة، لافتا إلى أن متابعة الوضع على الأرض بالقرى المستهدفة بالمبادرة .
وواصل: المرحلة الأولى وصلنا إلى ما يفوق 5 آلا قطعة أرض فى 52 مركزا ، ومتبقى 97 قطعة يتم تدبريهم لإنشاء مناطق لوجيستية لخدمة المواطنين بالقرى، مضيفا : الشغل على الأرض بحياة كريمة أسرع وهناك تدخل فورى من الوزارة لتسهيل أى تخصيص أراضى لإنشاء مناطق خدمية للمواطنين.
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