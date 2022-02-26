/681884/طلب-500-جنيه-سلفة-النائبة-سميرة-الجزار-توجه-سؤال-للحكومة-بشأن-وفاة-عامل-بشركة-يونيفرسال-بالمنوفية

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعفان، وزير قوى العاملة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن ما يتداول فى وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية حول تأخر صرف مرتبات ومستحقات شركة يونيفرسال مما كان سببا فى إنتحار أحد العمال ويدعى عاصم عفيفي عبد المعبود العامل بقسم التجميع منذ 15 عام بالمصنع وهو من أبناء الباجور فى المنوفية.

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وأوضحت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، فى السؤال المقدم منها، إنه بسبب الضائقة المالية طلب 500 جنيه سلفة من الشركة لقضاء إحتياجات أسرته المعيشية وإطعام أهله ورفضت الشركة إعطاؤه السلفة فأقدم على الإنتحار .

انتحار عامل بشركة يونيفرسال

وأضافت، أن زملاؤه العمال قاموا بوقفة إحتجاجية الثلاثاء الماضى 22/فبراير/2022 بمقر الشركة بمدينة أكتوبر إعتراضا على عدم تنفيذ بنود الإتفاقية التى أبرمت بين عمال الشركة والإدارة فى سبتمبر الماضى بوزارة القوى العاملة.

وقد قامت الشرطة بفض الوقفة الإحتجاجية التى تحولت لإعتصام بنفس اليوم بإستخدام الغاز.

ووجهت النائبة سميرة الجزار، الأسئلة التالية لوزير القوى العاملة كما يلى:

1- ماسبب تأخير شركة يونيفيرسال عن سداد مستحقات العمال؟

2- ما هى الضمانات لعدم تكرار الشركة بعدم سداد مستحقات العمال فى وقتها؟

حتى لا تتكرر حالات الإنتحار من ضيق العيش واليأس من المعيشة بكرامة وبدون ضمانات حقيقية للعمال والبسطاء

3- هل الظروف المالية للشركة بسبب السيولة أم لأسباب أخرى؟

4- هل تعسر الشركة بسبب الإنتاج أم السوق أم أسباب أخرى؟

5- هل المصنع بصدد إفلاس؟

6- ما مصير العمال لو تم غلق الشركة والمصنع؟

كما وجهت النائبة سميرة الجزار، الأسئلة التالية للواء محمود توفيق وزير الداخلية كما يلى:

1- هل تم فض إعتصام شركة يونيفرسال بالغاز بالرغم أن الإعتصام حق دستورى ؟ أم أنها أخبار غير صحيحة والصور والفيديو مفبرك؟