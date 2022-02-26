/681887/العميد-خالد-عكاشه--اثيوبيا-تستخدم-سد-النهضة-كورقة-لتهدئة-الاوضاع-الداخلية-وعليها-التعاون-مع-مصر

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ان الخطاب المصرى الصادر عن وزارة الخارجية بشان سد النهضة الاثيوبي ، شديد اللهجة وحاسم ، والاداء المصرى رفيع المستوى لاينتظر كثيرا، وكان مسارعا بهذه الخطوة، والبعض اعتقد ان الكل انشغل بالحرب الاوكرانية ، ولكن مصر لم تنشغل يقدر انشغالها بشانها ، وتريد ان تقول لمجلس الامن، كافة التحفظات التى لديها ، وان اثيوبيا لم تلتزم بتعهدات الجلسة السابقة لمجلس الامن وقامت بخرقها.

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واكد عكاشة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صالة التحرير” على صدى البلد، ان اثيوبيا تختبيء وراء هذا المشروع لتهدئه اوضاعها الداخلية ، ولاشك ان ما صدرته لشعبها غير مطابق للحقيقة سواء على المستوي التشغيلى للسد او المليء او انتاج الطاقة الكهربائية، وكان يجب عليها التعاون مع مصر واستغلال الفرصة ورؤية مصر فى تحقيق شراكة بين الدول الثلاث ، من خلالها يتم الاستفادة والتنمية لهم.

كما اضاف عكاشة ، ان مصر ستكمل فى طريقها عبر المسار السياسي والدبلوماسي خاصة انها بداته مع مجلس الامن والاتحاد الافريقي ، ولاشك انه سيكون هناك تحرك فى مايو القادم.

وزارة الخارجية تصدر بيانا عقب الإعلان الإثيوبي ببدا تشغيل سد النهضة

الجدير بالذكر ان مصر قد اصدرت بيانا رسميا ، عقب الإعلان الإثيوبي يوم ٢٠ فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، واكدت فيه أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.