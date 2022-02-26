/681889/الأقصر-تستقبل-1400-سائح-ضمن-برنامج-رحلات-اليوم-الواحد

تشهد مدينة الاقصر خلال هذه الفترة إقبالا سياحيا من من مختلف دول العالم رغم أزمة روسيا وأوكرانيا وتاثيرها على حركة الطيران من البلدين، وتستمر رحلات اليوم الواحد فى دعم السياحة الثقافية بالاقصر، وخطوط الطيران من اسبانيا وفرنسا وألمانيا ورومانيا وأمريكا.

ومن جانبه قال ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالاقصر، ان حجم الإشغالات السياحية فى الأقصر حاليًا يصل إلى 60%فى الفنادق الثابتة ونحو 80% بالفنادق العائمة ، من المصريين والأجانب، موضحا أن هذه النسبة مرضية نظرا للظروف الدولية الراهنة. واضاف ان اليوم السبت شهد توافد نحو 1400 سائح من مختلف الجنسيات من خلال رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة وباقى مدن البحر الأحمر.

وأكد على أن حرب روسيا على أوكرانيا أثر بشكل كبير على إعداد السياحة بعد توقف إلرحلات الوافدة من هذه الدول . وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نسب إشغال أكثر من مختلف الجنسيات، لافتا إلى أن أبرز الجنسيات الوافدة على الأقصر وأسوان تتمثل فى السائحين القادمين من أسبانيا وأمريكا وفرنسا وعدد قليل من المصريين.

فاعليات مهرجان الأقصر السينمائي

كشفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن المشاريع التى تم اختيارها فى المشروع الجديد الرائد " فاكتورى"، والذى يهدف إلى مساعدة المواهب الشابة الصاعدة على إنتاج أفلامهن الوثائقية الطويلة وتوسيع شبكة معارفهن بسوق الأفلام، وصرحت المخرجة كوثر يونس مديرة المشروع أنه تم اختيار 10 مشاريع لأفلام تسجيلية طويلة سيتم دعمهم من قبل المهرجان من 7 دول مختلفة.

ويشارك من أوغندا فيلم "هل أنت نفسك" لنيسيكى سيرمواجا، ومن جنوب افريقيا فيلم "انا يهودي" لبيريل مونوند ، ومن الجزائر فيلم "فى خاطر بوعالم " للمخرجة ليلي البجاوى، ومن نيجيريا فيلم "اليد السحرية" لجوديث اودو، والفيلم العمانى الاردنى "قمر الحصادين" للمخرجة راما ايسره ، والفيلم السورى "27/37" لنور حلوم ، ويشارك من مصر فيلم " 50 متر" ليمنى خطاب ، و"البحث عن اسبايدر مان " لنادية غانم ، و"ايقاعات الحياة " لصابرين حسامى و"هش " لسالى ابو باشا .

وأضافت مديرة المشروع، أن المهرجان يستضيف خمس مخرجات رائدات ليقدمن ورش تدريبية وهن المخرجة الجزائرية الامريكية ايمان بوناوى والمخرجة الامريكية تريسي كاميرون والمصرية الفرنسية جيهان الطاهرى والمصريتان هالة جلال ومى الجمال.