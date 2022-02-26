/681895/زهير-المرتجي-يسجل-للوداد-التعادل-أمام-الزمالك-فيديو

أحرز زهير المرتجي هدف التعادل للوداد في الدقيقة 27، بمرمى الزمالك على ملعب "محمد الخامس"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وسجل زهير الهدف بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شبام محمد أبو جبل. هدف التعادل للوداد اسيست محمود علاء #الزمالك_الوداد



pic.twitter.com/x4AQoLdIPh — 🇪🇬85:45Mostafa.Fouda🇿🇦74 (@mostafadelfouda) February 26, 2022 زيزو يسجل للزمالك وسجل زيزو الهدف من تصويبة صاروخية باغت بها التكناوتي حارس الوداد، ليعطي الزمالك التقدم مبكراً في اللقاء الهام بينهم. تشكيل الزمالك لمواجهة الوداد حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: أحمد فتوح - الونش - محمود علاء - حزه المثلوثي خط الوسط: إمام عاشور - أوباما - شيكابالا - بن شرقي - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: سيف الدينالجزيري. دكة البدلاء :- محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - سيسيه. تشكيل الوداد لمواجهة الزمالك أحمد رضى التكناوتي، أشرف داري، يحيى عطية الله، أيوب العملود، أمين فرحان، جلال الداودي، رضى الجعدي، يحيى جبران، أيمن الحسوني، جاي مبينزا، زهير المترجي. قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق – حسام عبد المجيد. خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه – سيد نيمار . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.

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