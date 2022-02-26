«دعونا نتفائل»..هاني الناظر: تخطينا ذروة الإصابات الجديدة والوفيات والمتوقع انحسار الوباء عالميا ومحليا فى الصيف

/681897/دعونا-نتفائلهاني-الناظر-تخطينا-ذروة-الإصابات-الجديدة-والوفيات-والمتوقع-انحسار-الوباء-عالميا-ومحليا-فى-الصيف

قال الدكتور هاني الناظر، إنه خلال المتابعة للوضع الحالي للاصابات والوفيات بكورونا والتواصل مع الأطباء علي مستوي الجمهوريه فانه يمكن القول اننا تخطينا ذروة الاصابات الجديدة والوفيات ، مضيفا أنه من المتوقع ان تشهد الاسابيع القادمة بدء الانخفاض التدريجي للحالات والوفيات وصولا للحد الادني خلال شهري يوليو واغسطس.

دوت الخليج

لقاحات فيروس كورونا

وأوضح هاني الناظر، أنه من المتوقع أيضا أن يشهد هذا الصيف انحسار الوباء عالميا ومحليا، خاصة مع زيادة اعداد المتلقين للقاحات في مصر ودول العالم، مشددا بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعلي رأسها الكمامة والتباعد الاجتماعي.

كما شدد الدكتور هاني الناظر، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لمن يحصل عليه حتي الان، مؤكدا توافر اللقاحات في مصر وبشكل كبير.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الجمعة عن خروج 1654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 409748 حتى اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1811 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 30 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 478984 من ضمنهم 409748 حالة تم شفاؤها، و 23957 حالة وفاة.